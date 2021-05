Artur Szpilka i Łukasz Różański już po ważeniu. Obaj w limicie kategorii bridger

Pierwszy na wadze stanął Różański, a ta wskazała 101,2 kg. Szpilka okazał się 300 gram cięższy, ale to i tak wystarczyło, żeby zmieścić się w limicie przewidzianym dla kategorii wagowej bridger.

Po ważeniu obaj podobnie, jak dzień wcześniej podczas medialnego treningu, długo patrzyli sobie w oczy. Szpilka coś szeptał do Różańskiego, próbował go sprowokować, ale na rzeszowianinie nie robiło to specjalnie wrażenia.

Walka pomiędzy nimi odbędzie się w niedzielę w hali na Podpromiu. Stawką tego 10-rundowego starcia będzie pas WBC International, który jest przepustką do walki o pas mistrza świata prestiżowej federacji WBC.