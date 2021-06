Artur Szpilka zabrał głos po walce z Łukaszem Różańskim: Nie mogę chodzić

- To nic fajnego dla każdego sportowca, ale najważniejsze jest zdrowie. Ze zdrowiem wszystko ok, poza drobnymi kontuzjami. Najprawdopodobniej mam zerwane więzadła w kolanie, staw skokowy. Jutro jadę do doktora - mówi popularny "Szpila". - Chciałbym podziękować wszystkim kibicom za wsparcie. Za to, co zrobiliście - mówię do moich przyjaciół: Wieliczka, Kraków, Szczecin, Bochnia, Warszawa, dziękuję wam za wszystko, to naprawdę było coś niesamowitego. Pozdrawiam. Zawsze ten sam.

Pięściarz udzielił też wywiadu dla portalu ringpolska.pl, w którym powiedział m.in., że w wyniku kontuzji kolana nie może chodzić.