Artylerzyści z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich otrzymali nowoczesne armatohaubice KRAB [ZDJĘCIA]

We wtorek 28 grudnia szef MON uczestniczył w przekazaniu żołnierzom 18. Dywizji Zmechanizowanej samobieżnych armatohaubic Krab.

- Ważne jest to, żeby Wojsko Polskie się rozwijało, więc na wyposażenie Wojska Polskiego, do 21 Brygady trafił ten nowoczesny sprzęt. To jest pierwsza z trzech baterii, która trafi do dywizjonu artylerii. Kolejne dwie baterie trafią na wyposażenie tego dywizjonu w roku przyszłym, a ze względu na to, że przygotowana została ustawa o obronie Ojczyzny, w przyszłym roku jeszcze bardziej wzmocnimy potencjał Wojska Polskiego - - zapowiedział minister.