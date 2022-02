Asseco Resovia gra dziś z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Final Four Tauron Pucharu Polski albo nic! Jurajscy Rycerze wystąpią w osłabieni bell

Siatkarze z Zawiercia, mimo osłabienia, będą dziś wymagającym i groźnym rywalem dla Asseco Resovii Krzysztof Kapica

To mecz o wysoką stawkę. Dziś o 20.30 Asseco Resovia w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Zwycięzca awansuje do turnieju finałowego we Wrocławiu, przegrany odpadnie z gry. Resoviacy i Jurajscy Rycerze, mimo że wystąpią osłabieniu, mają ten sam plan - Final Four.