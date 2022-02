Asseco Resovia gra dziś z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Final Four Tauron Pucharu Polski albo nic! Jurajscy Rycerze wystąpią osłabieni

- Postaram jak najlepiej przygotować się do spotkania z Wartą, jak zresztą do każdego. Myślę, że jeżeli zagramy dobrze jako drużyna, każdy na swoim poziomie, to będziemy groźni dla przeciwnika. Po to mamy taki skład, aby wspierać się w trudnych momentach, które w meczu z takim zespołem, jak Zawiercie na pewno się pojawią - uważa nasz przyjmujący.

Tymczasem Warta poinformowała wczoraj, że przeprowadzone w poniedziałek badania potwierdziły niezdolność do gry w środowym spotkaniu obu rozgrywających Maxiego Cavanny, jak i Miguela Tavaresa. Zawiercianie podpisali umowę z nowym rozgrywającym, Krzysztofem Bieńkowskim, ale ponieważ miał długą przerwą, jego występ z Asseco Resovią w pełnym wymiarze wiązałby się z narażeniem zdrowia. W związku z objawami infekcji, Cavanna i Dawid Konarski zostali odizolowani od zespołu i pozostali w Zawierciu. Wszyscy przedstawiciele drużyny, którzy udali się do Rzeszowa, zostali dwukrotnie przetestowani pod kątem COVID-19, a wszystkie testy dały wynik negatywny - informuje Warta. Dodaje także, że Resovia nie wyraziła zgody na zmianę terminu meczu. Wygląda na to, że w roli rozgrywającego warciarzy znów wystąpi Uros Kovacević.