Asseco Resovia gra u siebie z outsiderem z Radomia, ale go nie lekceważy. Czarni rzucą na szalę wszystko, co potrafią

- Absolutnie nie lekceważymy żadnego przeciwnika. Radomia również. W PlusLidze każdy zespół może zagrać bardzo dobrze, co widzieliśmy w Katowicach, gdzie zawodnicy GKS-u wyszli do meczu z nami bardzo mocno zmotywowani, dali z siebie 100 procent, może nawet rozegrali mecz sezonu. Nam na ich terenie grało się ciężko. Spodziewamy się również mocnego wejścia na boisko ze strony zespołu z Radomia - mówi znajdujący się w wysokiej formie Nicolas Szerszeń, przyjmujący resoviaków, którzy w ostatniej kolejce nieoczekiwanie przegrali z GKS-em 0:3.

- Jesteśmy gotowi do bitwy z rywalem, nawet jak zademonstruje wszystkie swoje najmocniejsze strony. Zwycięstwo w domu byłoby super, nie tylko poprawiłoby nam humory po nieoczekiwanej porażce w trzech setach w Katowicach. Będzie czymś dobrym dla naszych umysłów, lepiej będzie nam się grało i trenowało. Nie zaczynam meczów w szóstce, ale jestem gotowy do pomocy kolegom, do gry w każdej chwili, a nawet do wejścia na boisko od początku meczu - dodaje Szerszeń.