Asseco Resovia gra w środę z PGE Skrą Bełchatów o być albo nie być w Pucharze Polski. Będzie się działo. Resoviacy marzą o Final Four

Nie tak dawno „odwieczni rywale” spotkali się w pojedynku o punkty PlusLigi. Górą 3:2 była Skra, choć świetnie spisujący się na zagrywce goście z Rzeszowa prowadzili w setach 2:0. Czas na rewanż. W ostatniej kolejce ligowej bełchatowianie, którzy znajdują się w wysokiej formie przegrali siebie po zaciętym starciu z Jastrzębskim Węglem 2:3. Resoviacy długo męczyli się ze Stalą Nysa zwyciężając 3:2. Liga, to liga. Puchar rządzi się innymi prawami. Nie ulega kwestii, że będzie to spotkanie, które warto obejrzeć, bo jak Asseco Resovia jedzie do Bełchatowa, to emocje muszą być.