Asseco Resovia gra ze Stalą Nysa, outsiderem PlusLigi. Resoviacy nie liczą, że będzie to spacerek

W pierwszym meczu w Nysie 3:1 wygrała Asseco Resovia. Od tamtej pory wiele się w obu ekipach zmieniło. Gra również, tylko wtedy i obecnie resoviacy byli i są murowanym faworytem.

- Gramy u siebie. Mimo, że Nysa jest ostatnia, to absolutnie nie lekceważymy tej drużyny, która nie będzie miała nic do stracenia. Wprost przeciwnie, podejdziemy do tego spotkania, jak do ostatniego pojedynku w Jastrzębiu - twierdzi Nicolas Szerszeń, przyjmujący rzeszowskiej drużyny.