Asseco Resovia kontra Indykpol AZS Olsztyn. Pierwszy mecz w 2022 roku na Podpromiu. Czy Argentyńczycy odmienili swoje drużyny?

Siatkarze PlusLigi wracają do gry. Asseco Resovia podejmuje Indykpol AZS Olsztyn

Obaj szkoleniowcy wdrażają ze swoimi polskimi drużynami swoją filozofię siatkówki i swoje metody. Obaj przez kilka sezonów wspólnie bronili barw River Plate oraz rywalizowali jako trenerzy brazylijskich teamów Funvic Taubaté (Weber) i Sady Cruzeiro (Mendez) to pierwszy taki pojedynek poza Ameryką Południową. Na razie jest 2:1 dla Webera. Dziś najważniejszy jest wynik inauguracyjnej w 2022 roku rywalizacji nad Wisłokiem. Obaj twierdzą, że prowadzone przez nich teamy mają duży potencjał. Liczyć się będzie to, co dziś ich ekipy wieczorem zaprezentują na Podpromiu. Interesująca rywalizacja toczyć się będzie na niemal każdej pozycji. Na przykład w ataku Butryna z Muzajem; na przyjęciu Andringi z Deroo, który w Lubinie rozegrał najlepszy swój mecz w barwach rzeszowskiego zespołu. Będzie ciekawie.