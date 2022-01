Asseco Resovia kontra mistrz Polski. Resoviacy mają chrapkę na niespodziankę. Jakub Bucki wraca na stare śmieci Marek Bluj

W Rzeszowie Jastrzębie wygrało 3:0. Czy Asseco Resovia w niedzielnym rewanżu sprawi niespodziankę? Trudna sprawa... Paweł Dubiel

- Jastrzębski Węgiel to mistrz Polski, gra bardzo dobrą, na wysokim poziomie siatkówkę. Czeka nas bardzo ciężki mecz, ale my także prezentujemy ostatnio dobrą, skuteczną grę, zaczęliśmy dobrze punktować, jedzie my więc do Jastrzębia powalczyć z wiceliderem tabeli - zapowiada Rafał Buszek, przyjmujący Asseco Resovii. Będzie to szczególne starcie dla Jakuba Buckiego, który wraca do jastrzębskiej hali po mistrzowskim sezonie w barwach gospodarzy.