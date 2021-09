Asseco Resovia od dziś już w komplecie i w Nowym Dworze Mazowieckim

Trener Asseco Resovii będzie tam miał po raz pierwszy wszystkich zawodników do dyspozycji. W nocy z środy na czwartek miał się bowiem w Rzeszowie zjawić Jan Kozamernik, środkowy ze Słowenii. Jego rodak Klemen Cebulj wraz z trenerem Giulianim przyjechali na Podkarpacie prosto po niedzielnym finale mistrzostw Europy, w którym Słowenia uległa Włochom i została wicemistrzem Starego Kontynentu.

Na turniej rzeszowianie pojadą już dziś. W piątek o godzinie 17 zmierzą się z Indykpolem AZS Olsztyn, w sobotę o tej samej porze z niemieckim SWD Powervolleys Duren. W niedzielę rywalem resoviaków będzie Trefl Gdańsk. Ten ostatni mecz zaplanowano na godzinę 14 i jednocześnie zamknie on zmagania w Nowym Dworze Mazowieckiem.

Jako ostatni do drużyny mają dołączyć właśnie zawodnicy reprezentacji Polski: Fabian Drzyzga, Paweł Zatorski i Jakub Kochanowski. Mają oni dojechać do reszty drużyny jeszcze dziś, prosto do Nowego Dworu Mazowieckiego.