Asseco Resovia pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:0. Świetne rozpoczęcie 2022 roku rzeszowskiej drużyny. Mendez lepszy od Webera

To drugie z rzędu zwycięstwo resoviaków pod wodza trenera Marcelo Mendeza, którzy wyprzedzili olsztynian w ligowej tabeli awansując na szóste miejsce. W Indykpolu na stanowisku coacha zadebiutował Javier Weber, rodak Mendeza. Był to więc także argentyński pojedynek dwóch trenerów. Jednym słowem, wszystko na plus na starcie nowego roku.