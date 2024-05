Asseco Resovia potwierdza pożegnanie Torey’a Defalco. Amerykanin grał w Rzeszowie dwa sezony

Popularny TJ w barwach Asseco Resovii wystąpił w 70 ligowych spotkaniach, zdobywając łącznie 1 084 punkty: w tym 110 blokiem oraz 86 z zagrywki. Jak przypominają klubowe media, w sezonie 2022/2023 zajął 1. miejsce w rankingu MVP zapisując na swoim koncie 11 statuetek dla najlepszego zawodnika meczu.

Torey z drużyną Asseco Resovii w sezonie 2022/2023 zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski, a w sezonie 2023/2024 Puchar CEV.

- TJ jest bardzo dobrym zawodnikiem, który wniósł znaczący wkład w grę naszego zespołu w ostatnich dwóch sezonach. Jestem przekonany, że pobyt TJ-a w Asseco Resovii pozwolił mu rozwinąć jego umiejętności siatkarskie. Torey Defalco opuszcza nasz klub jako lepszy zawodnik, który jednak wciąż musi pracować nad aspektem mentalnym. Z pewnością rozwój w tym obszarze przybliży go do ścisłego grona najlepszych przyjmujących na świecie. Dziękuję Toreyowi za wszystko, co zrobił dla naszej drużyny w ciągu dwóch sezonów. Będę trzymał za niego kciuki i życzę mu powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach – powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.