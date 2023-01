Asseco Resovia powitała Nowy Rok na pozycji lidera. Już szykuje się do starcia w Suwałkach

Resoviacy normalnie trenowali w Sylwestra i Nowy Rok, aby jak najlepiej przygotować się do wtorkowego starcia w Arenie Suwałki ze Ślepskiem. Cała ekipa resoviaków z Fabianem Drzyzgą i Klemenem Cebuljem jest gotowa do gry. To dobry prognostyk przed pierwszym starciem o punkty w 2023 roku. Nasza drużyna pragnie kontynuować w nim dobrą, skuteczną grę, którą prezentowała w 2022 roku, a która wywindowała ich na pozycję przodownika klasyfikacji.