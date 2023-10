Asseco Resovia. Reprezentanci dołączą w poniedziałek. Poważna kontuzja Bartłomieja Mordyla

Dopiero na kilka dni przed starciem ze stołecznym zespołem dołączy do rzeszowskiej drużyny pięciu reprezentantów, którzy uczestniczyli w turniejach kwalifikacyjnych do olimpiady w Paryżu. Trójka Polaków: Jakub Kochanowski, Karol Kłos i Paweł Zatorski, Słoweniec Klemen Cebulj będą na treningu w poniedziałek, a Amerykanin Torey Defalco we wtorek wieczorem.

Sezon reprezentacyjny był wyczerpujący, zawodnicy muszą odpocząć, bo liga też będzie bardzo wymagająca. To oczywiste. Ta sytuacja mocno jednak komplikuje przygotowania także Resovii, która przed meczem z bardzo silnym Projektem nie rozegra w pełnym składzie ani jednego meczu. Nikt jednak nie narzeka.

Podczas przygotowań do oczekiwanego w Rzeszowie z dużą nadzieją sezonu nie brakuje problemów zdrowotnych. Podczas treningu środkowy Bartłomiej Mordyl doznał urazu barku i nie zagra jeszcze przez przynajmniej najbliższy miesiąc. Po konsultacjach z włoskimi specjalistami, wiadomo, że na szczęście zawodnik nie będzie musiał przejść operacji. Drobny uraz ma także Stephen Boyer. Francuski atakujący ma być w 100- procentach zdrowy i gotowy na Projekt.