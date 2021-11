Asseco Resovia uległa PGE Skrze Bełchatów, choć prowadziła 2:0

Rzeszowianie przegrali ze Skrą 2-3, choć rozpoczęli mecz od mocnego uderzenia i prowadzili 2-0. W trzeciej partii do głosu doszli jednak bełchatowianie prowadzeni przez wybranego MVP spotkania Aleksandra Atanasijevica. Gospodarze zdołali zdominować Resovię i doprowadzić do tie-breaka, a następnie wygrać go po emocjonującej końcówce.

Pojedynki Skry z Resovią od zawsze elektryzowały siatkarskich kibiców. Tak było i tym razem, mimo że obie ekipy nie prezentują się obecnie tak, jak za dawnych czasów, a plasują się w środkowej części tabeli.