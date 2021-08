Asseco Resovia wygrała w Krakowie z broniącymi tytułu siatkarzami Jastrzębskiego Węgla i awansowała do ćwierćfinału

- Z pierwszego składu jest nas czterech. Jak dodają Paweł Woicki i Rafał Buszek, to będzie nas sześciu. Jak się gra? Wesoło, bo nie jest to bardzo poważna siatkówka, a bardziej turniej towarzyski niż jakieś poważne granie, ale sprawia ono dużo frajdy. Sport bez kibiców nie istnieje, fajnie że na trybunach pojawiła się mała grupka kibiców z Rzeszowa, jest też grupka kibiców z Jastrzębia. Dla nich to przedsmak emocji. Szacunek dla nich, że się tutaj pojawili - komentował Michał Potera z Asseco Resovii.