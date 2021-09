Asseco Resovia zagra w środę z kibica na trybunach. Wstęp na mecz z Barkom Kazhany Lwów bezpłatny

- Przez nasz system biletowy. Trzeba się zalogować i złożyć rezerwację oraz zaznaczyć czy jest się osobą zaszczepioną, czy nie. Osoby, które zadeklarowały się jako zaszczepione, wchodząc na halę, mają obowiązek mieć ze sobą certyfikat zaszczepionego z kodem QR.

- mówi Mateusz Bąk, z biura prasowego klubu.

Dystrybucja wejściówek na środowe spotkanie rozpoczyna się we wtorek o godzinie 17.00 i potrwa do środy do godz. 14.00.

Pierwszy ligowy mecz w sezonie 2021/22 rzeszowianie rozegrają w najbliższą sobotę o godzinie 14.45 w Olsztynie z Indykpolem AZS-em. Na pierwsze starcie przed własną publicznością przyjdzie resoviakom trochę poczekać, bo do 16 października, na kiedy to zaplanowany jest mecz z Cerradem Czarnymi Radom, wcześniej jeszcze Resovię czeka wyjazdowy mecz z GKS-em Katowice.