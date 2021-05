Ataki na ratowników medycznych z Podkarpacia. Ratują ludzkie życie, a pacjenci im grożą

Za pobicie ratownika medycznego odpowiada się, jak za atak na funkcjonariusza publicznego?

- To zagmatwany temat. Funkcjonariuszem publicznym, według prawa, jesteśmy w momencie wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Jeżeli ich nie wykonujemy, to według sądu, już nie jesteśmy funkcjonariuszami. Policjant czy strażak to jest służba mundurowa, więc mają to prawnie określone. My jesteśmy zwykłymi pracownikami medycznymi