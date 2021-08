Atrakcje w Dynowie i gminie Dynów. Co warto zobaczyć na Pogórzu Dynowskim? [ZDJĘCIA]

Dynów i Pogórze Dynowskie to atrakcyjny, pagórkowaty teren, który skrywa wiele ciekawych miejsc oraz historii - często też dramatycznych. Sprawdźcie, co warto zobaczyć w samym Dynowie, jak i w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład wiejskiej gminy Dynów. Artykuł powstał we współpracy z Pawłem Piątkiem.