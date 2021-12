W sobotę, przed godz. 23, brzozowscy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Przysietnicy.



19-latek kierujący audi, jadąc od strony miejscowości Golcowa, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Jego samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Siła uderzenia spowodowała, że audi jeszcze przekoziołkowało i zatrzymało się na dachu poza jezdnią. Mężczyzna przewoził jednego pasażera. Kierowca był trzeźwy.



W wyniku tego zderzenia obrażeń doznali kierowca i pasażer audi. 19 i 17-latek karetką pogotowia zostali przetransportowani do szpitala.