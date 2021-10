Autobus linii 38 w Przemyślu pojedzie trasą korzystniejszą dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki interwencji jednego z radnych

- Kilka tygodni temu uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego i ich rodzice zwrócili się do mnie o zmianę rozkładu jazdy autobusów MZK w godzinach porannych tak, aby można było dojechać do tej szkoły z przystanku koło Galerii Sanowa. Młodzież mieszkająca w tamtym rejonie nie ma dogodnego autobusu między godz. 7.15 i 7.40 tak, aby dojechać na lekcje do szkoły, a najbliższe przystanki znajdują się ok. 10 do 15 minut drogi od miejsca zamieszkania - twierdzi radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu.