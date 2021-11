Autonomiczne drony firmy Dronehub latają nad Rzeszowem. Mają m.in. pomóc służbom ratowniczym

- To duża rzecz, że Polska dokłada nie małą cegiełkę, ale wręcz cały filar do rozwoju miejskiej mobilności powietrznej na terenie całej Unii Europejskiej. To właśnie na podstawie wyników m.in. naszych lotów nad Rzeszowem wypracowane zostaną wytyczne dotyczące lotów dronami, które w niedalekiej przyszłości staną się powszechnym widokiem nad europejskimi miastami. Czujemy więc dużą odpowiedzialność, ale i zaszczyt, że pierwsze loty testowe odbywają się u nas, w Rzeszowie - powiedział Vadym Melnyk, założyciel i prezes Dronehub.