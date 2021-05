Awantura podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa, a pod ratuszem protest działkowców. Chodziło o ogrody im. Szafera

- Powodem, dla którego tu jesteśmy jest sprawa związana z ogródkami działkowymi im. Szafera, która trwa już od ok. 3 miesięcy. Sesja Rady Miasta, która się odbywa, jest próbą wyznaczenia kierunku i woli radnych jeżeli chodzi o perspektywę rozwoju miasta co do zieleni - tłumaczył Zbigniew Mieszkowicz ze Społecznych Strażników Drzew.

Radni nie zdążyli przyjąć żadnej uchwały, bo sesja została przerwana przez przewodniczącego RM, Andrzeja Deca. Powodem było przyjście do ratusza posła Grzegorza Brauna, który pomimo próśb nie chciał ubrać maseczki. Kandydat na prezydenta Rzeszowa po przerwanych obradach przyszedł do protestujących działkowców.

- To jest tzw. droga donikąd. Pytanie, czy starczy odwagi na to politykom, którzy często w kampaniach wyborczych mówią, jak ważna jest zieleń, jakie znaczenie ma dla mieszkańców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce - zastanawiał się Mieszkowicz.

- Jeśli sesja będzie wznowiona w najbliższych dniach, to być może zdołacie wytworzyć projekt uchwały. Wybije godzina prawdy, okaże się, kto jest z mieszkańcami Rzeszowa, a kto jest po stronie tych, którzy za waszymi plecami zmawiają się - mówił do protestujących Grzegorz Braun.

Ostatecznie nadzwyczajna sesja została przeniesiona na piątek. Działkowców przed ratuszem odwiedził przewodniczący Rady Miasta.

- Państwa stanowisko i państwa protest już do wszystkich możliwych instancji dotarł i nie mam żadnych wątpliwości, że ta uchwała zostanie przyjęta - zapewnił Andrzej Dec.

Jego słowom towarzyszyły oklaski i ucieszone głosy właścicieli ogrodów działkowych. Dec uspokoił jednak słuchaczy.

- Pamiętać trzeba o jednym: to jest uchwała, która upoważnia prezydenta do tego, żeby rozważył wstrzymanie tej drogi. To nie jest decyzja. Z tego powodu znaczenie tej uchwały w piątek jest niewielkie. Mówię to po to, żebyście się państwo niepotrzebnie nie ekscytowali - dodał przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.