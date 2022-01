Awaryjne lądowanie samolotu LOT-u w Düsseldorfie. Na pokładzie europosłowie, m.in. Elżbieta Łukacijewska i Robert Biedroń Beata Terczyńska

Kadr z filmu zamieszczonego przez Roberta Biedronia na twitterze

- To był kiepski lot z masą obaw i strachu. Zamiast w Brukseli wylądowaliśmy w Düsseldorfie - napisała na twitterze europoseł Elżbieta Łukacijewska. Na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Brukseli doszło do dekompresji.