Aż jedna piąta Polaków świadomie kupuje podrabiane rzeczy. Po co? Chcą błysnąć w towarzystwie

– Tu nie ma zaskoczenia. Ubrania, obuwie i kosmetyki od lat są liderami rankingów podróbek, bo należą do najczęściej kupowanych i zużywanych towarów. Popyt na nie jest wyższy niż na inne dobra, więc opłaca się je podrabiać na masową skalę. Do tego stanu przyczynił się też Internet i wolny handel, który odbywa się na bazarach, szczególnie w dużych miastach

- Co piąty Polak przyznaje się do zakupu towarów z podrobionymi znakami znanych marek - wynika z sondażu UCE Research i Syno Poland, przeprowadzonego dla Grupy Modern Commerce.

- Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty popełnienia przestępstwa z ustawy Prawo własności przemysłowej. Za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do dwóch lat - informuje mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Kto kupuje podróbki?

Kto świadomie kupuje podrobione rzeczy? Co do wieku nie ma zaskoczenia. Ponad 30 proc. to ludzie młodzi, w wieku 23 do 35 lat. Na drugim miejscu konsumenci w wieku 18 do 22 lat. Również to, że główna motywacją jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Na ten czynnik wskazuje ponad 50 proc. badanych. Chęć zaimponowania innym podaje 14 proc. badanych. Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupą są osoby po zawodówce, pod względem zamieszkania ci z mniejszych miejscowości.