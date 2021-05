Bank Światowy pomoże opanować chaos przestrzenny w Rzeszowie

W ramach projektu ma powstać master plan, dostępny dla każdego mieszkańca poprzez system internetowy, w którym to właśnie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Projekt ma ułatwić współpracę między mieszkańcem a urzędem i mieć realny wpływ na politykę planowania.

- Finalizujemy pewien etap, który doprowadzi nas do tego innowacyjnego, pilotażowego rozwiązania. Województwo podkarpackie będzie prekursorem w planowaniu przestrzennym, w innowacyjnym podejściu do tego, jak tworzyć nasze otoczenie, jak współpracują ze sobą gminy. Chcemy by wypracowany projekt, był inspiracją dla innych ośrodków skupiających w sobie współpracujące ze sobą gminy. Będziemy tworzyć przestrzeń wokół nas, która będzie odpowiadać naszym potrzebom

– mówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska.

Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart odniosła się do problemów gospodarowania terenem m.in. brak skutecznego powiązania planów rozwojowo-społecznych, czego efektem jest niejednokrotnie chaos przestrzenny i rozlewanie się zabudowy. Zintegrowany model planowania przestrzennego ma pomóc w zapewnieniu jak najlepszych warunków do życia, ułatwić dostęp do usług i zachować ład w planowaniu przestrzennym. Kolejnym założeniem projektu jest poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych.