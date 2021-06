Bardzo dobra wiadomość. Udało się zebrać pieniądze na leczenie dla Olusia z Młodowa i Diany z Ustrzyk Dolnych

- Błagam o pomoc! Mam w sobie nowotwór. Śmiertelnie niebezpieczne paskudztwo. Chłoniaka śródpiersia, który zżera mnie od środka. Niestety, nic na niego nie działa - mówiła Diana Krupniak. - Do tej pory przyjęłam 11 cykli bardzo mocnej chemii, a kolejna dawka nie będzie mnie już leczyć, a jedynie utrzymywać przy życiu, żebym dotrwała do ostatniej deski ratunku, jaką jest terapia CAR-T. Problem w tym, że nierefundowana. Moje życie wyceniono na 1,5 miliona złotych. Płatne na wczoraj. Nie zdążę - umieram.

Oluś zmaga się obustronną hemimelią, czyli brakiem kości strzałkowych w nóżkach. Ma też zdeformowane stopy i koślawe kolana. Wada chłopca jest złożona i bardzo trudna do leczenia. Rodzice odbijali się od wielu drzwi, słysząc, że leczenie ich synka trwałoby wiele lat. Oluś musiałby poddać się wielu operacjom. Wtedy trafili do Paley European Institute w Warszawie, gdzie podobne wady z sukcesami są leczone przez najlepszych specjalistów. Jednak koszt operacji, prawie pół miliona złotych, jest bardzo duży i tylko dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać całą kwotę.

- Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe - to dzięki państwu nasz synek będzie miał szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości. Koszt operacji to prawie pół miliona złotych, a jest to jedyna szansa na postawienie na nóżki Olusia - mówi Joanna Misiak, mama chłopca. - Cieszymy się z całego serca, że udało się zebrać potrzebną kwotę. Chciałabym podziękować każdemu z osobna i nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Pomogliście nam bardzo. Pokazaliście, że w tym trudnym czasie nie jesteśmy sami i możemy na Was liczyć. Każdy grosz miał dla nas ogromne znaczenie. Dziękujemy!