Bardzo ważny mecz w Opolu 7R Stolaro Stali z Kolejarzem. Rzeszowianie bez Patricka Hansena. Ostrowianie nie wyrazili zgody na jego start Marek Bluj

Gdyby rzeszowska drużyna wykorzystała szanse i zdobyła w ostatnich meczach 3 punkty bonusowe, jej sytuacja obecnie byłaby zupełnie inna. Teraz wszystko w rękach, głowach i motorach Żurawi Krzysztof Kapica

W sobotę żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów zmierzą się w Opolu OK Bedmet Kolejarzem. Opolanie, którzy otwarcie mówią, że chcą awansować do 1. ligi, są murowanym faworytem. Dla Stali jest to najważniejszy mecz w sezonie. Tylko zwycięstwo przedłuży jej nadzieje na miejsce w play-off. Niestety, rzeszowianie muszą sobie poradzić sami. Nie wspomoże ich w roli gościa Patrick Hansen.