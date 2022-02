Bartłomiej Dąbrowski, II trener Developresu Rzeszów: Nasz zespół rośnie z każdą wygraną

Mówi pan o młodej drużynie, ale patrząc na to, jak dziewczyny zachowują się na boisku, przede wszystkim w tych trudnych momentach, widać opanowanie i wyjątkowy spokój...

Nasz zespół rośnie z każdą wygraną. Dziewczyny grają i współpracują ze sobą na boisku coraz lepiej. To coś fantastycznego. Mówiąc o młodej drużynie, nie myślę tylko o samym wieku, ale i o boiskowym doświadczeniu. Część siatkarek przyszła do Developresu z klubów, które do tej pory nie biły się o najwyższe cele i bardzo szybko musiały dopasować się do wymagań, które obowiązują w naszym zespole. Najbardziej cieszy to, że widzimy, że one chcą pracować. To bardzo ważne, bo jak ekipa jest głodna zwycięstw, jest głodna także rozwoju.