Bartłomiej Dąbrowski, II trener Developresu Rzeszów: Tak, falstart był, ale nie oceniałbym ŁKS-u Łódź po jednym meczu

Dwa mecze za wami. Jaką ocenę wystawiłby pan waszym siatkarkom?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zgłębić kilka rzeczy. Drużyna na pewno potrzebuje czasu na zgranie się i nabranie doświadczenia w meczach o punkty - MÓWI BARTŁOMIEJ DĄBROWSKI, DRUGI TRENER DEVELOPRESU. - Musi nauczyć się wygrywać, bo przecież to nowy zespół. Na każdej pozycji mamy nowe zawodniczki, które nie grały ze sobą i trafiły do zespołu, który chce wygrywać i muszą się tego nauczyć. Muszą nabrać pewności siebie, bo to zespół z ogromnym potencjałem, młody i my mamy ten potencjał wyzwolić. Już teraz mogę powiedzieć, że od pierwszego spotkania, do teraz dziewczyny zrobiły ogromny postęp i wygląda to o niebo lepiej.

W drugim meczu zabrakło Bruny Honorio, ale gra mimo to nie była gorsza...

Iza Rapacz, jej zmienniczka, pokazała że umie grać na wysokim poziomie, w wielu rzeczach zaprezentowała się bardzo dobrze. Okazuje się, że mini uraz Bruny nie jest groźny i powinna już wystąpić w kolejnym meczu. Przypomnę też, że z Kaliszem graliśmy bez Jeleny Blagojević. Każdy wie, jak ważna jest dla nas, ale musimy przećwiczyć takie warianty, bo w sezonie różnie bywa.