Bartłomiej Eizenchart z Apklan Resovii powołany do reprezentacji Polski U20

Wybrani z tej kadry piłkarze zagrają w meczach Elite League z Włochami (2 września o godz. 18 w Łomży) i Portugalią (7 września o 12 w Lizbonie).

- Każdy z nas na to pracuje. Teraz rozgrywam sporo minut i tym bardziej jest to dla mnie miłe zaskoczenie. Z pewnością udam się na zgrupowanie z myślą, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i dostać swoje meczowe minuty. Będę o to walczył – powiedział klubowemu serwisowi piłkarz, który latem trafił do Rzeszowa z Górnika Zabrze. W Resovii ma pewne miejsce w składzie, choć akurat ostatni mecz zakończył przedwcześnie po czerwonej kartce i w sobotnim meczu w Jastrzębiu będzie musiał pauzować.

W ekipie trenera Miłosza Stępińskiego nie brakuje innych graczy mających podkarpackie korzenie, jak bramkarz Kacper Bieszczad, czy pomocnik Karol Knap.