Bartosz Jaroch, piłkarz Apklan Resovii: Coś chyba musi być nie tak... [WYWIAD]

Czy obserwując pogodę w piątek spodziewałeś się, że mecz może zostać odwołany?

Przeszło mi to przez myśl w trakcie dnia ze względu na to, że znam to boisko i wiem, jak reaguje ono na mocne opady. Przyjeżdżając na stadion nie miałem w głowie nic innego niż to, że mecz normalnie się odbędzie, w trudnych warunkach ale się odbędzie.

Widziałeś boisko w piątek - czy, twoim zdaniem, było ono do gry?

Przeprowadziliśmy normalnie rozgrzewkę, chcieliśmy grać mimo tego, że na boisku stała woda. Widać było w drużynie chęć do gry, chęć do zmazania plamy z Olsztyna. Jednak obiektywnie patrząc, nie było większego sensu rozgrywania meczu w takich warunkach. To zdecydowanie miałoby mało wspólnego z piłką nożną.