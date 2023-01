Bartoszek zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni - SMA. Potrzebuje pilnie terapii genowej. Jej koszt to ponad 10 mln zł!

Bartoszek urodził się 23 maja 2021 roku.

- Pozornie zdrowy, wypisany ze szpitala ze wzorową kartą. Uśmiechnięty, radosny i piękny. Tworzyliśmy wspaniałą rodzinę, do której nagle, zupełnie nieproszenie dołączyła okrutna choroba - opowiada Anita Łyczak-Jędrasik, mama chłopca.

Dodaje, że nikt nie spodziewał się takiej choroby.

- Jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy zdrowego syna. Dzień jego narodzin zapamiętamy do końca życia. Za każdym razem, gdy na niego patrzyliśmy - nic więcej się nie liczyło. Ważne było tylko to, że jesteśmy już razem - spełnieni rodzice i upragniony syn. Staraliśmy się cieszyć każdym dniem, nieświadomi tego, że już za chwilę los zrzuci na nas informację, która zmieni całe nasze życie - wspominają rodzice Bartosza. - To straszliwa choroba, która bez leczenia powoduje śmierć wszystkich mięśni. Zatrzymać ją może najdroższy lek świata!