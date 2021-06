Baseny w Rzeszowie czynne już od soboty. Jednocześnie może tam przebywać do 1500 osób

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na basenach może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu.

- To oznacza, że na terenie odkrytych pływalni może przebywać do 1500 osób - mówi Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa. - Wyjaśnić należy jednak, że ten limit dotyczy osób, które nie są zaszczepione na COVID 19 i zaszczepionych, ale nie posiadających zaświadczenia. Osoby, które posiadają zaświadczenia o zaszczepieniu nie są wliczane do limitu osób, które mogą przebywać na kompleksie odkrytych basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.