Beata Rapa: Misją BGK jest zrównoważony rozwój - to nasza nowa strategia Banku na ten rok

Jak wygląda decentralizacja w Banku Gospodarstwa Krajowego i jaki jest cel przeprowadzanych zmian?

Bank jest podzielony na 16 oddziałów wojewódzkich, które nazywamy regionami. To są placówki dopasowane do lokalnej specyfiki i potrzeb naszych partnerów. Oprócz tego w 2018 roku rozpoczęliśmy działania związane z tworzeniem przedstawicielstw BGK za granicą. Celem ich funkcjonowania jest przede wszystkim promocja polskiej gospodarki i strategii rozwoju na arenie międzynarodowej, przekazywana do regulatorów i instytucji finansowych, wsparcie polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej, a także aktywny udział w procesie tworzenia i zmian międzynarodowych aktów prawnych. Mamy już swoje przedstawicielstwa w Europie, planujemy również otwarcie placówek w Stanach Zjednoczonych i Azji.

W takim razie jak wygląda taka strategia biznesowa dla Podkarpacia?

Strategia Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego jest ściśle powiązana ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030. Fundamentem działań w naszym Regionie jest model biznesowy BGK - to założenia misji i wizji rozwoju naszej organizacji, pozwalają na skuteczne wdrażanie rozwiązań i instrumentów wsparcia dla naszych interesariuszy.