Będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów i refundacja dla osób z grup ryzyka. Szczepionek nie powinno zabraknąć

Wprawdzie mamy dopiero początek września, a więc jeszcze szczepienia nie ruszyły, ale sprawdziliśmy co ze szczepionkami.

Informacje medialne sprzed kilku dni o tym, że aptekarze i lekarze spodziewają się problemów z zakupem szczepionek przeciwko grypie, wywołały zaniepokojenie, zwłaszcza wśród seniorów. Dzwonili także do naszej redakcji.

Monika Rybka, rzecznik prasowy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego uspokaja. Otóż jedna ze szczepionek (ze względu na zakaz reklamy leków nie podajemy jej nazwy) jest już dostępna i co ważne w stałej urzędowej cenie. Natomiast seniorzy po 75. roku życia tę szczepionkę mogą otrzymać za darmo.

Jest co najmniej kilka powodów, by szczepić się na grypę i zmniejszyć ryzyko zachorowania, zwłaszcza tym sezonie. Osobom, które wcześniej „złapią” grypę grozi cięższy przebieg COVID-19, a jak mówią lekarze drogi oddechowe „wymęczone” wirusem grypy gorzej będą gorzej radzić sobie z koronawirusem. A to może oznaczać więcej ciężkich powikłań.

