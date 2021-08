Będzie kara dla rzeszowskiego Centum Medycznego Medyk za rzekome naruszenie zasad szczepień?

- Kontrola” rozpoczęła się 19 kwietnia, tuż po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach w przypadku szczepień wykonywanych w jednym z punktów szczepień w Rzeszowie obsługiwanym przez CM „Medyk” – przypomina Paweł Florek z Biura Komunikacji Społecznej NFZ. - Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły, że w punkcie szczepień doszło do naruszenia zasad Narodowego Programu Szczepień. W toku postępowania ujawniono, że w tym punkcie zaszczepiono osoby które, nie były w czasie przyjęcia preparatu uprawnione do zaszczepienia przeciwko COVID-19. W praktyce oznacza to ograniczenie dostępu do szczepień dla osób które, zgodnie z NPSz, mogły w tym terminie skorzystać ze szczepienia ochronnego, ponieważ grupa do której należały, ze względu na wiek lub przynależność zawodową, miała prawo do przyjęcia preparatu w pierwszej kolejności.