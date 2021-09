Będzie łatwiejszy dojazd do Giełdy Wschód w Skołoszowie koło Radymna. Zostanie przebudowana droga krajowa nr 77 Norbert Ziętal

Organizowana co sobotę Giełda Wschód w Skołoszowie cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców sąsiednich o odleglejszych miejscowości. Gmina Radymno

Dzięki przebudowie drogi krajowej nr 77 na odcinku Radymno - Przemyśl łatwiejszy, ale przede wszystkim bezpieczniejszy będzie dojazd do znajdującej się tutaj popularnej giełdy rolno - towarowej. Dzięki staraniom poseł Anny Schmidt (Prawo i Sprawiedliwość) budżet państwa dofinansuje to zadanie kwotą ok. 3 mln złotych.