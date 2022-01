Będzie spółka akcyjna w rzeszowskim żużlu. Prezydent też jest za

Zmiana działalności klubu ze stowarzyszenia na spółkę akcyjną niesie za sobą wprowadzenie do rzeszowskiego żużla nowoczesnego modelu funkcjonowania klubu, w którym decydującą rolę odgrywać będą akcjonariusze posiadający większościowy pakiet akcji. Jest to kolejny etap zmian w stalowskim speedwayu, który ma ułatwić powrót drużyny do 1 ligi. Z naszych informacji wynika, że są już pierwsze deklaracje potencjalnych akcjonariuszy przyszłej spółki.