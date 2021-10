Będzie zmiana w opłatach za śmieci w Przemyślu. Awantura na sesji rady miejskiej dotycząca liczby opłat w tym roku Norbert Ziętal

W tym roku, z powodu zmiany terminów płatności, mieszkańcy Przemyśla za śmieci zapłacą 13 razy zamiast 12. Łukasz Kaczanowski/Polska Press

Od listopada zmieni się harmonogram wpłat za wywóz odpadów w Przemyślu. Teraz przemyślanie będą płacić do 25 dnia danego miesiąca, a nie do 5 dnia następnego miesiąca. Podczas sesji doszło do ostrej wymiany zdań o to, ile razy za śmieci zapłacą w tym roku mieszkańcy Przemyśla.