Benzyna coraz droższa. Na ratunek instalacja gazowa. Ile można oszczędzić?

- Ceny paliw rosną w zastraszającym tempie. Przejeżdżam codziennie obok Orlenu przy hipermarkecie bi1 w Rzeszowie i benzyna jest tu droższa o kilka groszy niemal codziennie, w tej chwili kosztuje juz prawie 4,70 zł. Co się dzieje? – pyta jeden z kierowców.

Galopujące podwyżki

Ceny paliw spadły to rekordowo niskiego poziomu na przełomie marca i kwietnia. Ekonomiści tłumaczyli to kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa, co przełożyło się na znacznie mniejsze zapotrzebowanie na benzynę i olej napędowy. 20 kwietnia Twoja Stacja w Leżajsku sprzedawała PB95 po 3,69 zł za litr, a olej napędowy po 3,79 zł. Auto-Wit w Dębicy oferował benzynę po 3,64 zł, a na stacji Auchan w Krasnem koło Rzeszowa kierowcy tankowali benzyną po 3,59 zł za litr, a diesla po 3,69 zł. Gaz LPG kosztował na większości stacji w regionie około 1,70 zł – 1,80 zł.