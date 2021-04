Bez bramek w 3-ligowych derbach Podkarpacia. Stal Stalowa Wola podzieliła się punktami z Wisłoką Dębica

Arbiter z Nowego Targu doliczył do podstawowego czasu gry cztery minuty, ale bramki w Stalowej Woli już nie padły. Obie drużyny przerwały więc serie zwycięstw (Stal dwa mecze z rzędu, Wisłoka trzy), jednak piłkarskie powiedzenie mówi "lepiej dwóch rannych, niż jeden zabity".

Stal również miała swoje sytuacje, ale zarówno Aleksander Drobot, jak i Tomasz Płonka nie zdołali znaleźć drogi do bramki. Gospodarze od 78. minuty musieli radzić sobie w osłabieniu, po tym jak drugą żółtą kartkę otrzymał Aboubacar Sidiki Conde.

"Stalówka" straciła miejsce na podium (Podhale wygrało z Wólczanką i awansowało na trzecią pozycję) i teraz drużyna ze Stalowej Woli sąsiaduje w tabeli... właśnie z Wisłoką.

- Większość chłopaków u nas pracuje, więc gra na takim stadionie to dla nich święto. To najlepszy obiekt w lidze, więc to była duża sprawa. Zagraliśmy tak jak chcieliśmy. Dominowaliśmy, szczególnie w pierwszej połowie - mówił po meczu Dariusz Kantor, trener Wisłoki.