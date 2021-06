Bez prądu w podkarpackim. Gdzie 16.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Słotowa - Sklep.

17.06 od godz. 8:00 do 17:00

Kamienica Dolna: Domy nr 100A, 100B, 101A i 101B

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Stasiówka - okolice budynków od numeru 131 do 135 i od numeru 172 do 212.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat jasielski

Zawadka Osiecka

17.06 od godz. 8:00 do 12:00

Potok, Krosno, ul. gen. Józefa Bema

17.06 od godz. 8:00 do 12:00

Dąbrówka

17.06 od godz. 8:30 do 14:00

Haczów

17.06 od godz. 9:00 do 12:00

powiat krośnieński

Łężany, ul. Porucznika Władysława Barana, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Polna, Targowiska, ul. Dębowa, ul. Jana Pawła II, ul. Kolejowa

23.06 od godz. 8:00 do 16:00