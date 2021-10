Bez prądu w podkarpackim. Gdzie 16.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Budzisz, od numeru 54 do góry oraz ul. Mach od numeru 17 w kierunku lasu.

18.10 od godz. 7:30 do 14:00

Dębica - ul. Rolnicza od budynku numer 15 do ulicy Tetmajera, ul. Polna od budynku numer 69 do ulicy Tetmajera.

18.10 od godz. 8:00 do 14:00

Wola Brzostecka - od strony Nawsia Brzosteckiego.

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

Żyraków - przysiółek Kolonia Żyrakowska okolice firmy Chromsystem.

19.10 od godz. 8:00 do 18:00

Straszęcin - osiedle na dawnym poligonie, strona wschodnia.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00

Dębica - ul. Budzisz.

20.10 od godz. 7:30 do 13:00

Głobikowa - droga w kierunku Grudnej Dolnej oraz w kierunku Głobikówki.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00