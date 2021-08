Bez prądu w podkarpackim. Gdzie 18.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (18.08 9:08) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Nagawczyna - od budynku numer 183A do 185, Dębica - ul. Budzisz od budynku numer 61 do 73B.

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat krośnieński

Łężany, Targowiska, Krosno, ul. Polna, ul. gen. Władysława Sikorskiego

18.08 od godz. 8:00 do 12:00

Mszana

18.08 od godz. 8:30 do 14:00

powiat rzeszowski

Łąka

18.08 od godz. 8:00 do 17:00

Trzeboś

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bieszczadzki

Żłobek

18.08 od godz. 8:30 do 14:00

Jureczkowa

18.08 od godz. 8:30 do 14:30

powiat brzozowski

Izdebki

18.08 od godz. 9:00 do 11:00

powiat ropczycko-sędziszowski

Wiercany

18.08 od godz. 8:00 do 14:30

powiat mielecki

Józefów

18.08 od godz. 9:00 do 12:00