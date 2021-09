Bez prądu w podkarpackim. Gdzie 20.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Przyborów - Zakład Ogrodniczy.

21.09 od godz. 8:00 do 17:00

Głobikówka - stacja koło Sołtysa.

21.09 od godz. 8:00 do 16:00

Paszczyna - wysypisko śmieci, stacja paliw Orlen na MOP Paszczyna, Brzeźnica - ul. Strażacka, Słoneczna, okolice Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Jaworze Dolne - Ośrodek Wypoczynkowy TRDK2030.

22.09 od godz. 9:00 do 14:00

Dębica - ul. Rzeszowska okolice numerów od 128 do 192 oraz Nadleśnictwo, Nagawczyna - okolice numerów od 237 do 247.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Borki

21.09 od godz. 8:30 do 12:00

powiat mielecki

Zgórsko - koło stacji paliw BP oraz Kurniki Miękoś TRDK2010, Izbiska - koło oczyszczalni ścieków, Wadowice Górne - GUMOTIV TRDK2122 oraz okolice stadionu.

21.09 od godz. 10:00 do 12:00