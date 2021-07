Bez prądu w podkarpackim. Gdzie 23.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (23.07 7:08) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat mielecki

Mielec, ul. Chopina 18

23.07 od godz. 6:00 do 10:00

powiat jarosławski

Radawa

23.07 od godz. 6:00 do 10:00

Pruchnik

23.07 od godz. 7:00 do 12:00

powiat przemyski

Trójczyce, Wacławice, Hnatkowice

23.07 od godz. 7:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Sienkiewicza blok nr 6.

23.07 od godz. 8:00 do 14:30

Pilzno - ul. Staszica.

27.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kędzierz - okolice domów od numeru 92 do 96 i numer 200 oraz Dębica - ul. Świętosława okolice domów od numeru 258 do 262B.

28.07 od godz. 8:00 do 14:00

Lipiny - okolice szkoły i klasztoru.

29.07 od godz. 8:00 do 14:00