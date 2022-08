Bezpieczne wakacje z PGE Energia Odnawialna. Najważniejsze jest, by przekazywać dzieciom proste, elementarne wskazówki

Panie Prezesie, jak upływa bieżący sezon turystyczny nad Jeziorem Solińskim?

Jesteśmy za półmetkiem wakacji. Pogodę mamy bardzo dobrą, panowały wręcz afrykańskie upały. A co w taką pogodę robić? Wiadomo, wszyscy garną się do wody. Odpukać, do tej pory nie było groźnych wypadków na Jeziorze Solińskim i mam nadzieję, że taki stan utrzyma się do końca wakacji. Mieliśmy głównie do czynienia z drobnymi zdarzeniami. Dochodziło do załamania pogody, kiedy trzeba było udzielać pomocy jednostkom pływającym, ale takich przypadków było też stosunkowo mało.

Na Jeziorze Solińskim nie było najgroźniejszych wypadków, ale statystyki w odniesieniu do całego kraju nie są tak dobre. Stąd akcja „Bezpieczne wakacje z PGE Energia Odnawialna”.

Promocję bezpieczeństwa Bieszczadzkie WOPR prowadzi cały czas. Już wcześniej robiliśmy szkolenia dla grup kolonijnych i pokazy ratownictwa. W tym roku włożyliśmy ją po raz pierwszy w ramy organizacyjne z PGE Energia Odnawialna, i mam nadzieję, że będziemy te współpracę kontynuowali, a impreza stanie się cykliczna. Najważniejsze podczas akcji jest to, by przekazać proste, elementarne wskazówki, które są powtarzane co roku przed sezonem wakacyjnym. Niby wszyscy je doskonale znają, ale niestety wypadki się zdarzają. Nasza akcja jest skierowana do dzieci przebywających na koloniach i obozach nad Jeziorem Solińskim i okolicach. Pokazujemy im jak bezpiecznie korzystać z wody, demonstrujemy sposoby pływania, pokazujemy akcję udzielania pomocy z wody i lądu. Demonstrujemy nasze umiejętności, jak również Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, która zabezpiecza cały akwen na wodzie i brzegach.