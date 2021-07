Biegi narciarskie. Fatalny wypadek Izabeli Marcisz. Zawodniczka SS Prządki Ski Korczyna doznała urazu twarzy

Izabela Marcisz przebywała na zgrupowaniu w słowackim Szczyrbskim Jeziorze. W trakcie treningu na nartorolkach wywróciła się, a o skutkach powiedział dla Sport.pl Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

- Miała zapętlić się przy odepchnięciu kijami. To ją zablokowało i poleciała na twarz. Z tego, co usłyszałem to ma m.in. powybijane zęby. Według mnie powrót do zdrowia może zająć nawet parę miesięcy. To może nie koniec sezonu i myślę, że na igrzyskach może wystartować, ale strata, jaką wywoła ten upadek pod względem rozwoju i formy będzie spora

- powiedział Apoloniusz Tajner.

- To w dużym skrócie uraz okolic twarzy. Iza została przewieziona do szpitala w Popradzie, gdzie przeszła pierwsze badania i diagnozę. Później skontaktowano się ze mną i po telefonicznej analizie ustaliliśmy, że najlepiej będzie przetransportować ją do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kilka godzin później Iza była już przyjęta do szpitala i tam w poniedziałek powinna przejść operację - stwierdził natomiast dla Sport.pl Stanisław Szymanik, lekarz współpracujący z PZN.